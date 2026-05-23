Армению пытаются использовать, чтобы сделать больнее России, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил, что Армению пытаются использовать, чтобы сделать больнее России.
- Министр подчеркнул, что Запад пытается втянуть в антироссийский лагерь страны-союзники и соседи России.
- По словам Лаврова, цель этих действий — усложнить России задачу сохранения и укрепления статуса великой державы и цивилизации.
ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Подмосковье), 23 мая - РИА Новости. Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь с целью сделать России "как можно больнее", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Министр подчеркнул, что все это делается лишь с одной целью.
"Сделать России как можно более больно, если хотите, более сложным сделать задачу сохранения и укрепления России как по-настоящему великой державы и цивилизации", - подчеркнул Лавров.