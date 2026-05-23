Рейтинг@Mail.ru
Армению пытаются использовать, чтобы сделать больнее России, заявил Лавров - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 23.05.2026 (обновлено: 12:01 23.05.2026)
Армению пытаются использовать, чтобы сделать больнее России, заявил Лавров

Лавров: Армению пытаются использовать, чтобы сделать России "как можно больнее"

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что Армению пытаются использовать, чтобы сделать больнее России.
  • Министр подчеркнул, что Запад пытается втянуть в антироссийский лагерь страны-союзники и соседи России.
  • По словам Лаврова, цель этих действий — усложнить России задачу сохранения и укрепления статуса великой державы и цивилизации.
ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Подмосковье), 23 мая - РИА Новости. Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь с целью сделать России "как можно больнее", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Запад пытается растащить наших союзников, прежде всего начиная с наших соседей, как он это делал с Грузией, Молдовой, как сейчас он это делает с Украиной, как сейчас пытаются Армению втянуть в ту же логику ошибочную", - сказал Лавров, выступая на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Медведев: Пашиняна прогонят, если Армения перейдет на европейские тарифы
Вчера, 11:44
Министр подчеркнул, что все это делается лишь с одной целью.
"Сделать России как можно более больно, если хотите, более сложным сделать задачу сохранения и укрепления России как по-настоящему великой державы и цивилизации", - подчеркнул Лавров.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Оверчук: Россия не может оставлять без внимания стремление Армении в ЕС
22 мая, 15:43
 
РоссияАрменияВ миреСергей ЛавровГрузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала