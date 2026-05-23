В Евразии уже вовсю идет война, заявил Лавров

ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Подмосковье), 23 мая - РИА Новости. В Евразии уже вовсю идет война, локальные конфликты происходят в разных частях света, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, "говорить нужно точно совершенно о войне и точно совершенно о новой".

"В Евразии она (война - ред) уже идет вовсю вслед за подготовленной Западом агрессии Украины против России с очередной попыткой ослабить нашу страну, выбить ее из числа ключевых мировых игроков. Началась операция в Персидском заливе , Ормузском проливе", - сказал Лавров , выступая на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

"Были столкновения на границах крупных государств и в южной части, и в восточной части азиатского континента. Не говоря уже про Латинскую Америку , где далеко не все закончено, как мы можем понимать", - подчеркнул министр.