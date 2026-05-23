Рейтинг@Mail.ru
В Евразии уже вовсю идет война, заявил Лавров - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 23.05.2026 (обновлено: 12:36 23.05.2026)
В Евразии уже вовсю идет война, заявил Лавров

Лавров: локальные конфликты происходят в разных частях света

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Сергей Лавров заявил, что в Евразии уже идет война.
  • Он отметил, что локальные конфликты происходят в разных частях света, включая южную и восточную части азиатского континента, а также Латинскую Америку.
ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Подмосковье), 23 мая - РИА Новости. В Евразии уже вовсю идет война, локальные конфликты происходят в разных частях света, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам министра, "говорить нужно точно совершенно о войне и точно совершенно о новой".
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
"Спровоцируют войну". Отчаянный шаг НАТО против России ошеломил Запад
22 мая, 23:07
Евразии она (война - ред) уже идет вовсю вслед за подготовленной Западом агрессии Украины против России с очередной попыткой ослабить нашу страну, выбить ее из числа ключевых мировых игроков. Началась операция в Персидском заливе, Ормузском проливе", - сказал Лавров, выступая на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
"Были столкновения на границах крупных государств и в южной части, и в восточной части азиатского континента. Не говоря уже про Латинскую Америку, где далеко не все закончено, как мы можем понимать", - подчеркнул министр.
Насколько интенсивность каждого из этих эпизодов и конфликтов тянет на объединение под названием мировая война - это поймут историки чуть позже, отметил министр.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Запад не может смириться с самим фактом существования России, заявил Лавров
22 мая, 14:33
 
В миреЕвразияРоссияУкраинаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала