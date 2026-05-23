В Латвии беспилотник упал в озеро и взорвался - РИА Новости, 23.05.2026
14:07 23.05.2026 (обновлено: 14:30 23.05.2026)
В Латвии беспилотник упал в озеро и взорвался

В Латвии беспилотник упал в озеро Дридзис и сдетонировал

© Кадр видео из соцсетей — Фрагмент беспилотника, упавшего в озеро Дридзис на востоке Латвии
Фрагмент беспилотника, упавшего в озеро Дридзис на востоке Латвии - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© Кадр видео из соцсетей
Фрагмент беспилотника, упавшего в озеро Дридзис на востоке Латвии
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Латвии беспилотник упал в озеро Дридзис.
  • При соприкосновении с водой он сдетонировал.
  • Пострадавших нет.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Латвии беспилотник неизвестного происхождения взорвался после падения в озеро, сообщил Sputnik.
"В Комбульской волости Краславского края утром <...> произошел очередной инцидент с беспилотником. <...> Около 08:00 жители сообщили о падении дрона в озеро Дридзис. При соприкосновении с водой беспилотный аппарат сдетонировал. Пострадавших в результате происшествия нет", — говорится в публикации со ссылкой на полицию.

Отмечается, что следователи нашли на месте происшествия обломки, предположительно, беспилотника. Там работают полицейские с собственным дроном, спасатели с лодкой, а также военные.
Накануне в восточных районах Латвии объявляли воздушную тревогу из-за появления неизвестных дронов. В школах прервали экзамены, а детей эвакуировали. При этом руководитель центра управления кризисными ситуациями Арвис Зиле заявил, что теперь республика живет в новой реальности.
До этого в стране несколько раз падали дроны ВСУ. Так, 7 мая они повредили нефтебазу в городе Резекне.
