В Латвии сообщили об отключении света в реанимации из-за украинских БПЛА

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В латвийской больнице обесточило реанимацию из-за падения украинских дронов, рассказал РИА Новости координатор общественного движения "Антифашисты Прибалтики" Сергей Васильев.
"(Местные жители. — Прим. ред.) дозвонились с криками, в панике… Позвонили и сказали, что разбомбили электростанции, не могли ребенка забрать, реанимация остановилась в больницах, работают генераторы запасные", — сказал он.
Собеседник агентства пояснил, что местное правительство не сильно беспокоится о том, как обеспечить бесперебойность работы медицинских учреждений, поэтому их питают электричеством по остаточному принципу. По словам Васильева, с военными объектами НАТО все иначе, и для них предусмотрены резервные источники энергии.
Накануне в восточных районах Латвии объявляли воздушную тревогу в связи с появлением неизвестных дронов. В школах прервали экзамены, а детей эвакуировали. При этом руководитель центра управления кризисными ситуациями республики Арвис Зиле заявил, что теперь республика живет в условиях новых реальностей.
До этого в Латвии несколько раз падали дроны ВСУ. Так, 7 мая они повредили нефтебазу в городе Резекне.