В Латвии сообщили об отключении света в реанимации из-за украинских БПЛА - РИА Новости, 23.05.2026
02:26 23.05.2026 (обновлено: 02:58 23.05.2026)
В Латвии сообщили об отключении света в реанимации из-за украинских БПЛА

Вид Старого города в Риге, Латвия. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Латвии реанимацию в больнице обесточило в результате падения украинских беспилотников, сообщил координатор общественного движения "Антифашисты Прибалтики".
  • Он рассказал о жалобе местных жителей, который сообщили о падении дронов на электростанции.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В латвийской больнице обесточило реанимацию из-за падения украинских дронов, рассказал РИА Новости координатор общественного движения "Антифашисты Прибалтики" Сергей Васильев.
"(Местные жители. — Прим. ред.) дозвонились с криками, в панике… Позвонили и сказали, что разбомбили электростанции, не могли ребенка забрать, реанимация остановилась в больницах, работают генераторы запасные", — сказал он.
Флаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Жителей Латвии возмутило появление украинских дронов над страной
21 мая, 11:32
Собеседник агентства пояснил, что местное правительство не сильно беспокоится о том, как обеспечить бесперебойность работы медицинских учреждений, поэтому их питают электричеством по остаточному принципу. По словам Васильева, с военными объектами НАТО все иначе, и для них предусмотрены резервные источники энергии.
Накануне в восточных районах Латвии объявляли воздушную тревогу в связи с появлением неизвестных дронов. В школах прервали экзамены, а детей эвакуировали. При этом руководитель центра управления кризисными ситуациями республики Арвис Зиле заявил, что теперь республика живет в условиях новых реальностей.
До этого в Латвии несколько раз падали дроны ВСУ. Так, 7 мая они повредили нефтебазу в городе Резекне.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Министр обороны Латвии подал в отставку после инцидентов с беспилотниками
10 мая, 19:41
 
