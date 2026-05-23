"Лацио" одержал волевую победу над "Пизой" в матче последнего тура Серии А - РИА Новости Спорт, 23.05.2026
23:39 23.05.2026
"Лацио" одержал волевую победу над "Пизой" в матче последнего тура Серии А

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Римский "Лацио" обыграл "Пизу" в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Риме завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе "Лацио" голы забили Фисайо Деле-Баширу (33-я минута) и Педро (35). У "Пизы" отличился Стефано Морео (23).
"Лацио" (54 очка) занял девятое место в таблице Серии А. "Пиза" (18) стала последней, 20-й. Ранее клуб досрочно вылетел в Серию B.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
23 мая 2026 • начало в 21:45
Завершен
Лацио
2 : 1
Пиза
33‎’‎ • Фисайо Деле-Баширу
(Реда Белахиан)
35‎’‎ • Педро Родригес
(Тиджани Нослин)
23‎’‎ • Стефано Морео
(Мишель Эбишер)
