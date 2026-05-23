Лантратова присоединится к омбудсмену ЛНР для работы на месте удара ВСУ

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что скоро присоединится к омбудсмену в ЛНР Анне Сороке, которая работает на месте удара ВСУ по зданию колледжа в Старобельске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. По последним данным, погибли 18 человек, под завалами могут находиться еще трое.
"Под завалами могут быть еще люди. С пострадавшими и их родственниками работают психологи. Я на связи с ректором ЛГПУ Жанной Марфиной и уполномоченным по правам человека в ЛНР Анной Сорокой. Они работают на месте, скоро присоединимся к ним", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".