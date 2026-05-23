Лантратова присоединится к омбудсмену ЛНР для работы на месте удара ВСУ

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что скоро присоединится к омбудсмену в ЛНР Анне Сороке, которая работает на месте удара ВСУ по зданию колледжа в Старобельске.