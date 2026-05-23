Рейтинг@Mail.ru
Лантратова присоединится к омбудсмену ЛНР для работы на месте удара ВСУ - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 23.05.2026
Лантратова присоединится к омбудсмену ЛНР для работы на месте удара ВСУ

Лантратова присоединится к омбудсмену ЛНР, которая работает на месте удара ВСУ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Яна Лантратова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова присоединится к омбудсмену в ЛНР Анне Сороке.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что скоро присоединится к омбудсмену в ЛНР Анне Сороке, которая работает на месте удара ВСУ по зданию колледжа в Старобельске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. По последним данным, погибли 18 человек, под завалами могут находиться еще трое.
"Под завалами могут быть еще люди. С пострадавшими и их родственниками работают психологи. Я на связи с ректором ЛГПУ Жанной Марфиной и уполномоченным по правам человека в ЛНР Анной Сорокой. Они работают на месте, скоро присоединимся к ним", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского профессионального колледжа - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Девять человек, предварительно, остаются под завалами колледжа в ЛНР
Вчера, 13:42
 
Луганская Народная РеспубликаСтаробельскРоссияАнна СорокаЯна ЛантратоваЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала