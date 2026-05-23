Трагедия в колледже в ЛНР требует международной оценки, заявила Лантратова

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Трагедия в колледже ЛНР требует честной международной оценки, должной реакции до сих пор нет, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погибли десять человек. Возбуждено дело о теракте.
"Трагедия до сих пор не получила должной реакции международного сообщества. Удар по учебному объекту, где находились студенты, требует не избирательной реакции, а честной международной оценки. Без политических оговорок. Без деления детей по географии и удобству повестки", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".