Трагедия в колледже в ЛНР требует международной оценки, заявила Лантратова
12:31 23.05.2026 (обновлено: 12:34 23.05.2026)
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР). Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа.
  • В результате удара, нанесенного с помощью четырех БПЛА, погибли десять человек, возбуждено дело о теракте.
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что трагедия требует честной международной оценки.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Трагедия в колледже ЛНР требует честной международной оценки, должной реакции до сих пор нет, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погибли десять человек. Возбуждено дело о теракте.
"Трагедия до сих пор не получила должной реакции международного сообщества. Удар по учебному объекту, где находились студенты, требует не избирательной реакции, а честной международной оценки. Без политических оговорок. Без деления детей по географии и удобству повестки", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
В миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияЯна ЛантратоваЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
