Лантратова планирует лично выехать на место трагедии в ЛНР

- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова планирует лично выехать в Старобельск на место трагедии в колледже ЛНР.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что планирует в ближайшее время лично выехать в Старобельск на место трагедии в колледже ЛНР.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погибли 10 человек. Возбуждено дело о теракте.
"Сегодня также продолжает работать моя коллега, уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Борисовна Сорока. Со своей стороны также планирую выехать на место трагедии в ближайшее время", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".