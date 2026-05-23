КРАСНОДАР, 23 мая - РИА Новости. Санатории и детские лагеря Кубани освободят от туристического налога до конца 2026 года, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Новая мера поддержки предложена на координационном совещании по подготовке к курортному сезону, которое провел губернатор и начальник управления ФСБ по Краснодарскому краю Леонид Михайлюк.
"Чтобы помочь санаториям и детским лагерям сохранить устойчивость, мы приняли важное решение: отменить туристический налог. Это даст финансовую возможность приехать в наши здравницы большему числу людей и поддержит отрасль в сложный период", - сказал Кондратьев.
Механизм освобождения от турналога до конца 2026 года разработают в течение месяца, соответствующее поручение глава Кубани дал своему заместителю Александру Руппелю.
В свою очередь, Руппель подчеркнул, что решение о частичной отмене турналога – значимый шаг в поддержке отрасли и отражает стратегическую важность этих направлений для туризма в регионе.