Агротуры Кубани представят на выставке-ярмарке сельского туризма

КРАСНОДАР, 23 мая - РИА Новости. Потенциал агротуризма Кубани представят на выставке-ярмарке "Агротур", сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

Выставка-ярмарка сельского туризма проходит 23 и 24 мая в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", ее организовывает региональное министерство курортов, туризма и олимпийского наследия и Законодательное Собрание края на площадке выставочно-конгрессного комплекса "Экспоград Юг".

"В Краснодаре проведут выставку-ярмарку сельского туризма "Агротур". В рамках выставки состоится деловая и культурная программа, будет представлен туристский потенциал городов и районов Кубани. В презентационной зоне покажут более 80 объектов агротуризма, 13 из которых организуют подворья", - рассказали журналистам в пресс-службе.

Всего на выставке будет работать пять зон, посвященных туризму: этнографическому, эногастрономическому, сельскому, промышленному, здесь же представят ремесла Кубани.

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев рассказал журналистам, что с 2020 года число объектов сельского туризма увеличилось более чем в два раза.

"Сельский туризм шагнул за пределы понятия эко-ферм. Современные винодельни стали полноценными отельными комплексами с ресторанами и развлекательной инфраструктурой. Впечатляют разнообразием экскурсионные программы – от поездок на экофермы с альпаками и капибарами и устрично-мидийные хозяйства до экскурсий на чайные плантации и лавандовые поля", - поделился с журналистами Воробьев.