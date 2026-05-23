Рейтинг@Mail.ru
Агротуры Кубани представят на выставке-ярмарке сельского туризма - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
16:39 23.05.2026
Агротуры Кубани представят на выставке-ярмарке сельского туризма

Потенциал агротуризма Кубани представят на выставке-ярмарке "Агротур"

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПосевной комплекс
Посевной комплекс - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Посевной комплекс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
КРАСНОДАР, 23 мая - РИА Новости. Потенциал агротуризма Кубани представят на выставке-ярмарке "Агротур", сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
Выставка-ярмарка сельского туризма проходит 23 и 24 мая в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", ее организовывает региональное министерство курортов, туризма и олимпийского наследия и Законодательное Собрание края на площадке выставочно-конгрессного комплекса "Экспоград Юг".
"В Краснодаре проведут выставку-ярмарку сельского туризма "Агротур". В рамках выставки состоится деловая и культурная программа, будет представлен туристский потенциал городов и районов Кубани. В презентационной зоне покажут более 80 объектов агротуризма, 13 из которых организуют подворья", - рассказали журналистам в пресс-службе.
Всего на выставке будет работать пять зон, посвященных туризму: этнографическому, эногастрономическому, сельскому, промышленному, здесь же представят ремесла Кубани.
Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев рассказал журналистам, что с 2020 года число объектов сельского туризма увеличилось более чем в два раза.
"Сельский туризм шагнул за пределы понятия эко-ферм. Современные винодельни стали полноценными отельными комплексами с ресторанами и развлекательной инфраструктурой. Впечатляют разнообразием экскурсионные программы – от поездок на экофермы с альпаками и капибарами и устрично-мидийные хозяйства до экскурсий на чайные плантации и лавандовые поля", - поделился с журналистами Воробьев.
В пресс-службе администрации также рассказали журналистам о деталях выставки. Так, эксперты в рамках деловой программы расскажут участникам ярмарки о современных направлениях в сфере агротуризма, подскажут, как получить господдержку и найти инвесторов. Гости выставки смогут попробовать местные фермерские продукты и блюда традиционной кубанской кухни, а для детей и взрослых проведут мастер-классы.
 
Краснодарский крайКраснодарагропродукцияаграрный рынок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала