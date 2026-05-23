Загруженность курортов Кубани летом может достичь 95%, заявил эксперт

КРАСНОДАР, 23 мая – РИА Новости. Уровень загрузки отелей на курортах Краснодарского края может достичь 95% в июле-августе 2026 года, сообщил РИА Новости президент общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

"Прогнозируем, что загрузка отелей и санаториев Кубани в июле-августе будет до 95%, в июне в районе 50-60%", - сказал Волков.

Он отметил, что загрузка отелей будет зависеть от их инфраструктуры и предложения.

Волков также подчеркнул, что гости стали больше бронировать отели заранее, в результате чего глубина бронирований в Анапе в текущем году стала лучше на 25% по сравнению с результатами прошлого года. Ожидается, что загрузка пятизвездочных отелей курорта достигнет 80% летом этого года, в отелях с прямым доступом к пляжу она составит 50%, уточнил собеседник агентства.