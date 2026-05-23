В горах Крыма спасли двух девочек

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Двух сбившихся с тропы девочек спасли в горах Крыма, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ.

"В районе Алимовой балки, села Баштановка, Бахчисарайского района, две девочки сошли с тропы. Спасатели оперативно установили местонахождение детей в районе Аледин-Акай-Кая, а затем благополучно сопроводили их к сопровождающему экскурсионной группы", - сообщили в пресс-службе.