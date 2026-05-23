21:50 23.05.2026
В горах Крыма спасли сбившихся с тропы двух девочек

© РИА Новости / Макс Ветров | Горы в Бахчисарайском районе Крыма
Горы в Бахчисарайском районе Крыма. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В горах Крыма спасли двух девочек, сбившихся с тропы.
  • Спасательная операция прошла в районе Алимовой балки, села Баштановка, Бахчисарайского района.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Двух сбившихся с тропы девочек спасли в горах Крыма, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ.
"В районе Алимовой балки, села Баштановка, Бахчисарайского района, две девочки сошли с тропы. Спасатели оперативно установили местонахождение детей в районе Аледин-Акай-Кая, а затем благополучно сопроводили их к сопровождающему экскурсионной группы", - сообщили в пресс-службе.
В спасательной операции задействовали пять человек личного состава и одну единицу техники.
ПроисшествияРеспублика КрымРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
