Капремонт объектов ЖКХ пройдет в 33 округах Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 23 мая – РИА Новости. Капитальный ремонт объектов ЖКХ в течение 2026 года проведут в 33 муниципальных округах Красноярского края, сообщает министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.
По его данным, работу выполнят в рамках региональной программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства".
"Субсидии по этой программе распределяются на основании заявок муниципалитетов. Более 800 миллионов рублей направлены на приобретение технологического оборудования, а также ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов ЖКХ с высокой степенью износа. Это ежегодное мероприятие, которое выполняется с целью бесперебойного снабжения теплом и водой жилых домов и социальных объектов", - сказал замглавы краевого минстроя Игорь Епифанов.
В городах края проведут ремонт и замену участков тепловых сетей, капитальный ремонт сетей водоснабжения. В деревнях обновят водопроводные башни, в селах проведут капитальный ремонт котельных либо дымовых труб.
Новые станции очистки воды установят в поселке Березовый, селах Дзержинское, Комаровка. Капитальный ремонт станции обезжелезивания пройдет в селе Ермаковское. Для сел Шушенское и Суриково приобретут вакуумные машины, для поселка Надым - твердотопливные котлы.
В микрорайоне Зеленая Роща города Красноярска пройдет капитальный ремонт проходных коллекторов с сетями водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения.