В Красноярске прошел форум "Современные системы безопасности — Антитеррор"

09:10 23.05.2026
В Красноярске прошел ХХ форум "Современные системы безопасности — Антитеррор"

© Фото : Михаил Котюков/Telegram — Губернатор Красноярского края Михаил Котюков на ХХ форуме "Современные системы безопасности — Антитеррор"
КРАСНОЯРСК, 23 мая – РИА Новости. Юбилейный ХХ всероссийский форум "Современные системы безопасности — Антитеррор" прошел в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По ее данным, форум открыл губернатор края Михаил Котюков. Мероприятие объединило экспертов в области противодействия терроризму и обеспечения комплексной безопасности. Главная тема форума — противодействие идеологии терроризма.
"Терроризм не признает границ и не признает никаких моральных норм. Поэтому вопросы противодействия террористической угрозе требуют сплоченности всего общества. Мы все знаем из истории: победить нашего солдата на поле боя не удавалось ни одному врагу, ни разу. Всегда страна была едина и крепка. Год единства народов России сменил Год защитника Отечества. И сегодня каждый человек является защитником, защищает свою семью, страну, безопасное будущее наших детей", — отметил глава региона.
Также к участникам обратился Александр Красовский, заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета. Он подчеркнул, что в условиях актуальных террористических угроз особое внимание на проводимых мероприятиях необходимо уделить вопросам совершенствования профилактической работы, прежде всего с молодежью, и повышения уровня антитеррористической защищенности объектов критической инфраструктуры.
По традиции на форуме подвели итоги краевого конкурса детского тематического рисунка "Скажи террору – НЕТ!" среди воспитанников детских домов. Губернатор наградил авторов лучших творческих работ ценными призами и сертификатами и после осмотрел выставочную часть форума — экспозицию, посвященную истории отечественных спецслужб, площадки с техническими средствами безопасности и локации силовых ведомств.
Форум "Современные системы безопасности — Антитеррор" прошел в Красноярске с 20 по 22 мая. В первый день на пленарном заседании представители аппарата НАК, федеральных министерств и общественных организаций обсудили профилактику идеологии терроризма, антитеррористические проекты и воспитательную работу с учащимися. Эту тему продолжили обсуждать во второй день форума на всероссийской научно-практической конференции.
Итогом работы конференции стала резолюция, направленная на совершенствование практических мер противодействия современным террористическим угрозам.
