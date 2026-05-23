Австрийский космонавт рассказал, как выучил русский язык

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Австрийский космонавт Франц Фибек рассказал, как выучил русский язык ради полета.
- Первые четыре месяца он интенсивно изучал русский язык с университетским преподавателем, и примерно через полгода начался прогресс.
ВЕНА, 23 мая - РИА Новости. Космонавт из Австрии Франц Фибек в интервью РИА Новости рассказал, как выучил русский язык ради полета.
"Я прожил два года в Звездном городке, проходил подготовку на русском языке, поэтому мне нужно было говорить по-русски. В начале я вообще не знал русского, но мне пришлось его учить, так как это было частью программы. А потом, когда работаешь в экипаже, язык приходит со временем", - рассказал собеседник на русской языке.
На вопрос, сколько времени ему понадобилось, чтобы свободно заговорить на новом для него языке, собеседник агентства ответил, что это заняло длительный срок.
"Первые четыре месяца мы очень интенсивно учили русский язык - каждый день, с университетским преподавателем, нас было двое: мой коллега и я. И, думаю, примерно через полгода начался прогресс - потом я стал говорить все лучше и лучше", - отметил он.
Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.