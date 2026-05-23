Россияне в мае стали чаще покупать кондиционеры

Краткий пересказ от РИА ИИ В первые две декады мая этого года жители России стали почти на 20% чаще покупать кондиционеры по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Медианная цена покупки кондиционера в этот период составила 24 215 рублей — на 6% больше, чем год назад.

В первые две декады мая россияне купили на 12% больше вентиляторов по сравнению с таким же периодом прошлого года, а медианная цена покупки сократилась на 5% и составила 1 954 рубля.

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Жители России в первые две декады мая этого года стали почти на 20% чаще покупать кондиционеры по сравнению с таким же периодом прошлого года, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".

Так, согласно данным компании, число покупок кондиционеров россиянами за 1-21 мая текущего года по сравнению с таким же периодом прошлого года выросло на 18%. Учитывались сетевая и несетевая торговля, а также онлайн и офлайн покупки.

Медианная цена покупки в этот период составила 24 215 рублей - на 6% больше, чем год назад. В то же время в апреле в годовом выражении число покупок кондиционеров снизилось на 38%.