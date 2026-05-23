01:37 23.05.2026
Роспотребнадзор рассказал, какую инфекцию могут переносить комары

РИА Новости: комары в России могут переносить лихорадку Западного Нила

Комар. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Комары, обитающие в РФ, могут переносить лихорадку Западного Нила.
  • Основные меры профилактики — защита от укусов комаров: применение репеллентов на природе, использование москитных сеток в жилых помещениях, отсутствие стоячей воды во дворах и квартирах, ношение закрытой одежды при посещении парков и берегов водоемов.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Комары, обитающие в РФ, могут переносить опасную лихорадку Западного Нила, защититься от которой помогут аэрозоли от насекомых и закрытая одежда, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Роспотребнадзор обращает внимание на необходимость мер соблюдения профилактики по предотвращению заболеваний, передающихся комарами, в том числе лихорадки Западного Нила. Основные меры профилактики - защита от укусов комаров: на природе применяйте репелленты, в жилых и дачных помещениях используйте москитные сетки", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре также посоветовали следить за отсутствием стоячей воды на дачах, балконах и лоджиях, не оставлять емкости с застоявшейся водой и избегать заболоченной местности. При посещении парков и берегов водоемов лучше надевать закрытую одежду.
В ведомстве подчеркнули, что вирус Западного Нила регистрируется в России с 1999 года, преимущественно в южных регионах, где он носит эндемичный характер. Вирус не передается от человека к человеку.
Симптомы лихорадки Западного Нила могут проявляться высокой температурой, головной болью, болями в мышцах и высыпанием на коже. При появлении подобных признаков необходимо как можно скорее обратиться к врачу.
"Обращаем внимание, что лихорадка Западного Нила распространена в регионах с теплым климатом, включая следующие страны: Египет, Грецию, Израиль, Таиланд, Вьетнам, Индию и многие территории Африки, Азии, Европы и Северной Америки", - заключили в Роспотребнадзоре.
ОбществоРоссияЕгипетГрецияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
