Экс-глава РФС жестко ответил радующимся возвращению Шварца в "Динамо"

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что вернувшийся на пост главного тренера московского "Динамо" немец Сандро Шварц вряд ли сможет привнести что-то полезное в игру команды.
В пятницу "Динамо" объявило об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера и о возвращении Шварца, который подписал контракт до лета 2029 года.
"Только время покажет, чем станет приход Шварца в "Динамо" - плюсом или минусом. Меня эта новость, откровенно говоря, удивила. Когда Шварц ушел в 2022 году, я публично сожалел об этом, потому что он хорошо поработал, стабилизировал состав, наладил игру и открыл достаточное количество молодых футболистов, в том числе Константина Тюкавина. Но я, честно говоря, был удивлен, когда фамилия Шварца вновь появилась в орбите интересов "Динамо", - сказал Колосков.
"Потому что за последние четыре года он ничем себя не проявил. Я бы понял, если бы он взял какую-то скромную команду и вывел ее в призовую тройку. Но ничего этого не было. Никакого прогресса и достижений в его тренерской карьере нет. А у Ролана Гусева, наоборот, была положительная динамика, он стабилизировал состав, команда играет, он смело выпускает молодых футболистов на поле. И "Динамо" - единственная из 16 команд Российской премьер-лиги, которая до последнего тура сохранила хорошую функциональную работоспособность, все остальные еле ползали по полю. И у меня было ощущение, что Гусева оставят. У меня большие сомнения в том, что Шварц может принести что-то полезное "Динамо", - добавил собеседник агентства.
Шварцу 47 лет, ранее он уже занимал пост главного тренера московского "Динамо" с 2020 по 2022 год. Специалист также работал в американском "Нью-Йорк Ред Буллз", немецких "Герте" и "Майнце".
"Динамо" (45 очков) завершило сезон-2025/26 на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда не смогла выйти в суперфинал Кубка России, уступив "Краснодару" в финале пути РПЛ.