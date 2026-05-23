"Нелепость может решить": Колосков оценил шансы "Спартака" в суперфинале - РИА Новости Спорт, 23.05.2026
11:10 23.05.2026 (обновлено: 11:34 23.05.2026)
"Нелепость может решить": Колосков оценил шансы "Спартака" в суперфинале

Колосков: шансы "Краснодара" и "Спартака" в суперфинале Кубка России равны

  • Вячеслав Колосков заявил, что шансы "Спартака" и "Краснодара" на победу в суперфинале Кубка России равны.
  • Колосков ожидает яркого футбола с большим количеством голов.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости, Олег Богатов. Шансы московского "Спартака" и "Краснодара" на победу в суперфинале Кубка России равны, но исход игры может решить малейшая случайность, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Встреча пройдет 24 мая в Москве на стадионе "Лужники". Начало игры - 18:00 мск.
"Я ни одной из команд не отдаю предпочтения в суперфинале Кубка России. И "Краснодар", и "Спартак" достойны завоевать трофей. Оба клуба прошли через горнило серьезных игр и вполне достойны победы. Но Кубок есть Кубок. Здесь все может решить какая-то нелепость или случайность. Я ожидаю яркого футбола с большим количеством голов, ведь обе команды играют в атаку, и никто не ставит у своих ворот автобусов или троллейбусов", - сказал Колосков.
"В обеих командах есть хорошие мастера, и я жду зрелищного футбола. А шансы команд - 50 на 50, они абсолютно равны", - добавил собеседник агентства.
