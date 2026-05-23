13:09 23.05.2026 (обновлено: 14:29 23.05.2026)
Спасатели в Старобельске вынуждены прерывать работы из-за украинских БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске, ЛНР
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Старобельске место трагедии подвергается атакам украинских дронов.
  • Спасатели вынуждены прерывать работы и прятаться в укрытиях по команде «воздух».
  • ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа ЛГПУ, погибли 11 человек.
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Место трагедии в Старобельске подвергается атакам украинских дронов, спасатели вынуждены прекращать работы и оставаться в укрытиях, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погибли 11 человек. Возбуждено дело о теракте.
"Место трагедии в Старобельске подвергается атакам украинских дронов. Спасателям приходится прерывать работы по команде "воздух" и прятаться в укрытие. ПВО и МОГи (мобильные огневые группы – ред.) отрабатывают по вражеским беспилотникам", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он отметил, что спасательные работы продолжаются.
