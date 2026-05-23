Опубликованы списки погибших и пострадавших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР - РИА Новости, 23.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 23.05.2026 (обновлено: 16:17 23.05.2026)
Опубликованы списки погибших и пострадавших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР

Пасечник опубликовал имена погибших и пострадавших при ударе ВСУ по Старобельску

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки жертв атаки ВСУ на Старобельский педагогический колледж.
  • Число погибших выросло до 12.
  • Местонахождение нескольких студентов неизвестно.
ЛУГАНСК, 23 мая — РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки погибших и пострадавших при атаке ВСУ на Старобельский педагогический колледж.
"По состоянию на полдень, 11 жертв этого чудовищного преступления погибли: восемь девушек и три парня. Ранения различной степени тяжести получил 41 человек", — написал он на платформе "Макс".
Имена погибших при атаке ВСУ на Старобельский колледж.

В списке жертв самый старший — 2004 года рождения, самые младшие — 2007-го. Позднее МЧС сообщило еще об одном погибшем.
Местонахождение нескольких студентов неизвестно. Списки будут обновлять в канале администрации главы республики.
В Минздраве ранее рассказали, что в больницах находятся десять пострадавших, пятеро из них — в тяжелом состоянии.
Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором было 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было.
Президент Владимир Путин поручил Минобороны подготовить предложения по ответу на атаку. Также он призвал украинских военных не выполнять приказы командования. Возбуждено дело о теракте.
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеПроисшествияЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
