Состояние одного пострадавшего из-за атаки ВСУ в ЛНР крайне тяжелое

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Состояние одного пострадавшего из-за атаки ВСУ в Старобельске в ЛНР оценивается как крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. По последним данным , погибло 10 студентов, местонахождение 11 человек остается неизвестным, сообщил глава республики Пасечник.