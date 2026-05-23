Рейтинг@Mail.ru
Состояние одного пострадавшего из-за атаки ВСУ в ЛНР крайне тяжелое - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 23.05.2026 (обновлено: 11:32 23.05.2026)
Состояние одного пострадавшего из-за атаки ВСУ в ЛНР крайне тяжелое

Кузнецов: состояние одного из пострадавших при атаке ВСУ в ЛНР крайне тяжелое

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЛНР в Старобельске произошло нападение ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа ЛГПУ.
  • В результате атаки погибло 10 студентов, местонахождение 11 человек остается неизвестным.
  • Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Состояние одного пострадавшего из-за атаки ВСУ в Старобельске в ЛНР оценивается как крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Состояние одного из них (пострадавших - ред.) оценивается как крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь", - сказал Кузнецов.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. По последним данным , погибло 10 студентов, местонахождение 11 человек остается неизвестным, сообщил глава республики Пасечник.
Медицинские работники в больнице - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
В ЛНР десять пострадавших при атаке ВСУ на общежитие лечатся в больницах
Вчера, 11:27
 
Луганская Народная РеспубликаУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеВооруженные силы УкраиныРоссияСтаробельск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала