Рейтинг@Mail.ru
Число жертв удара ВСУ по колледжу в Старобельске выросло до десяти - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:20 23.05.2026 (обновлено: 17:23 23.05.2026)
Число жертв удара ВСУ по колледжу в Старобельске выросло до десяти

Пасечник: число жертв атаки ВСУ на колледж в Старобельске выросло до десяти

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших после украинской атаки на Старобельский педагогический колледж возросло до десяти.
  • В больницах находятся десять человек, пятеро из них в тяжелом состоянии.
  • Еще 32 пострадавших получили амбулаторную помощь.
  • Поиски 11 пропавших без вести продолжаются.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Число погибших после украинской атаки на Старобельский педагогический колледж выросло до десяти, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«
"Спасатели всю ночь разбирали завалы в Старобельске. К несчастью, надежды не оправдались — число жертв возросло до десяти", — написал он на платформе "Макс".
По данным Минздрава, в больницах находятся десять человек, пятеро из них в тяжелом состоянии. Еще 32 пострадавшим оказана амбулаторная помощь. Поиски 11 пропавших без вести продолжаются.
В пункте временного размещения работают психологи и медики, родителям студентов оказывают поддержку.
Украинские дроны ударили по общежитию колледжа, в котором было 86 учащихся от 14 до 18 лет, ночью в пятницу. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было.
Президент Владимир Путин поручил Минобороны подготовить предложения по ответу на атаку. Также он призвал украинских военных не выполнять приказы командования. Возбуждено дело о теракте.
Последствия атаки ВСУ на здание общежития Старобельского профессионального колледжа - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
В МИД рассказали о последствиях удара ВСУ по колледжу в ЛНР
Вчера, 00:13
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеСтаробельскЛеонид ПасечникВладимир ПутинПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала