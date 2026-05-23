Число жертв удара ВСУ по колледжу в Старобельске выросло до десяти

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Число погибших после украинской атаки на Старобельский педагогический колледж выросло до десяти, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Спасатели всю ночь разбирали завалы в Старобельске. К несчастью, надежды не оправдались — число жертв возросло до десяти", — написал он на платформе "Макс".
По данным Минздрава, в больницах находятся десять человек, пятеро из них в тяжелом состоянии. Еще 32 пострадавшим оказана амбулаторная помощь. Поиски 11 пропавших без вести продолжаются.
В пункте временного размещения работают психологи и медики, родителям студентов оказывают поддержку.
Украинские дроны ударили по общежитию колледжа, в котором было 86 учащихся от 14 до 18 лет, ночью в пятницу. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было.
Президент Владимир Путин поручил Минобороны подготовить предложения по ответу на атаку. Также он призвал украинских военных не выполнять приказы командования. Возбуждено дело о теракте.