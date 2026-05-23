В Курской области после удара БПЛА по частному дому погибла женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ В Курской области после удара БПЛА по частному дому погибла женщина.

Погибшей было 67 лет.

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Жительница Курской области погибла в результате атаки БПЛА, приведшей к пожару в ее доме, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

« "Вчера вражеский беспилотник атаковал частный дом вблизи слободы Подол Суджанского района. В результате удара дом загорелся. К огромной скорби, погибла местная жительница", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".

Он отметил, что погибшей было 67 лет.