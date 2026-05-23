В администрации президента рассказали о попытках дискредитации выборов в ГД

СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 мая - РИА Новости. Враги России будут пытаться дискредитировать выборы в Госдуму РФ 2026 года, запугивать избирателей, особенно в приграничных регионах, заявил начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.
"Конечно, будут формировать ожидания наши враги… Будет масса всякого рода публикаций, направленных как на дискредитацию самих организаторов выборов, так и на запугивание людей, особенно в приграничных и новых регионах", - сказал Харичев на форуме.
Он подчеркнул, что около половины негативных публикаций и контента в соцсетях имеют признаки "организованного извне".
"Будет активно формироваться общественное мнение относительно того, что власть в России слабая, она теряет авторитет, а "Единая Россия" - рейтинг ее падает, и люди не готовы голосовать за эту партию. С этим мы будем сталкиваться, это будет, безусловно", - добавил он.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в ЕДГ-2026, ожидаемая дата голосования - 20 сентября 2026 года.