В администрации президента рассказали о попытках дискредитации выборов в ГД - РИА Новости, 23.05.2026
17:05 23.05.2026
В администрации президента рассказали о попытках дискредитации выборов в ГД

  • Начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев заявил, что враги России будут пытаться дискредитировать выборы в Госдуму РФ 2026 года.
  • Харичев подчеркнул, что около половины негативных публикаций и контента в соцсетях имеют признаки "организованного извне".
СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 мая - РИА Новости. Враги России будут пытаться дискредитировать выборы в Госдуму РФ 2026 года, запугивать избирателей, особенно в приграничных регионах, заявил начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.
В субботу в Мастерской управления "Сенеж" проходит Всероссийский электоральный экспертный форум. Основная тема форума - предстартовые условия выборов в Госдуму РФ.
"Конечно, будут формировать ожидания наши враги… Будет масса всякого рода публикаций, направленных как на дискредитацию самих организаторов выборов, так и на запугивание людей, особенно в приграничных и новых регионах", - сказал Харичев на форуме.
Он подчеркнул, что около половины негативных публикаций и контента в соцсетях имеют признаки "организованного извне".
"Будет активно формироваться общественное мнение относительно того, что власть в России слабая, она теряет авторитет, а "Единая Россия" - рейтинг ее падает, и люди не готовы голосовать за эту партию. С этим мы будем сталкиваться, это будет, безусловно", - добавил он.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в ЕДГ-2026, ожидаемая дата голосования - 20 сентября 2026 года.
