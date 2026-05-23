В администрации президента рассказали о попытках дискредитации выборов в ГД

СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 мая - РИА Новости. Враги России будут пытаться дискредитировать выборы в Госдуму РФ 2026 года, запугивать избирателей, особенно в приграничных регионах, заявил начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

"Конечно, будут формировать ожидания наши враги… Будет масса всякого рода публикаций, направленных как на дискредитацию самих организаторов выборов, так и на запугивание людей, особенно в приграничных и новых регионах", - сказал Харичев на форуме.