В администрации президента рассказали о звонках с Украины российским детям

СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 мая - РИА Новости. Порядка 1,5 миллионов звонков с Украины ежедневно поступают россиянам, злоумышленники "атакуют" детей, заявил начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.
"Берегите, пожалуйста, детей, следите за тем, что они смотрят в интернете, чем они интересуются. Их атакуют, мы фиксируем, что порядка 1,5 миллионов звонков идет с Украины каждый день по российским телефонам, смотрите за тем, с кем разговаривают ваши дети", - сказал Харичев на форуме.