У имеющего пять дочерей Карпина впервые родится сын

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. У главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, воспитывающего пять дочерей, родится сын, сообщила его супруга Дарья, опубликовавшая в своем Telegram-канале видео гендер-пати в семейном кругу.