23:09 23.05.2026
У имеющего пять дочерей Карпина впервые родится сын

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Валерий Карпин
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. У главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, воспитывающего пять дочерей, родится сын, сообщила его супруга Дарья, опубликовавшая в своем Telegram-канале видео гендер-пати в семейном кругу.
Дети и сам тренер восприняли новость с большой радостью.
Карпину 57 лет, в ноябре 2025 года он объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе. Ранее он совмещал пост главного тренера в сборной и "Ростове", где работал с 2017 по 2021 год и с 2022-го по 2025-й. Также в течение тренерской карьеры Карпин возглавлял московский "Спартак", испанскую "Мальорку" и армавирское "Торпедо".
