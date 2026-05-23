Россияне Басангова и Гаспарян стали чемпионами Европы по карате
14:37 23.05.2026 (обновлено: 14:52 23.05.2026)
Россияне Басангова и Гаспарян стали чемпионами Европы по карате

Российские каратисты Басангова и Гаспарян стали чемпионами Европы

  • Российские каратисты Алтана Басангова и Эдуард Гаспарян завоевали золотые медали на чемпионате Европы.
  • Алтана Басангова победила в финале Мию Грету Зорко из Хорватии, а Эдуард Гаспарян — Константиноса Мастрогианниса из Греции.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские каратисты Алтана Басангова и Эдуард Гаспарян завоевали золотые медали на чемпионате Европы, который проходит в немецком Франкфурте-на-Майне.
Басангова в финале весовой категории до 61 кг победила хорватку Мию Грету Зорко. Гаспарян в схватке за золото категории до 84 кг одолел Константиноса Мастрогианниса из Греции.
Бронзовым призером стал Эрнест Шарафутдинов (до 75 кг).
Чемпионат Европы завершится 24 мая. Российские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.
