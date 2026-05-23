Полумарафон One Run в Каракасе собрал 3,5 тысячи участников

МЕХИКО, 23 мая - РИА Новости. Международный полумарафон One Run прошел в столице Венесуэлы Каракасе с участием 3,5 тысяч человек, сообщило РИА Новости посольство России.
В посольстве отметили, что Каракас уже во второй раз принял участие в крупнейшем в мире полумарафоне One Run, который в этом году объединил 39 стран.
По данным дипмиссии, забег в Каракасе стал одним из самых массовых в рамках международного проекта, объединив 3500 любителей бега.
Традиционно центральной площадкой майского мероприятия, посвященного Победе над нацизмом во Второй мировой войне, стала "Аллея героев" - монументальный комплекс в Каракасе в честь героев борьбы за независимость Венесуэлы.
Посольство РФ поблагодарило министерство спорта Венесуэлы за организацию мероприятия и выразило надежду, что проведение забега станет доброй традицией.