"Кубок Защитников Отечества" начался в Калуге

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Кубок Защитников Отечества" стартовал во Дворце спорта "Центральный" в Калуге, он приурочен к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Калужской области.

В торжественной церемонии участвовали председатель Законодательного собрания, председатель Калужского регионального отделения Паралимпийского комитета России Геннадий Новосельцев, руководитель филиала государственного фонда "Защитники Отечества" по Калужской области, депутат Законодательного собрания Артур Титов, ветераны спецоперации и их семьи, представители общественных организаций.

Два года назад Калуга впервые распахнула двери для участников "Кубка Защитников Отечества" среди команд Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Встреча началась с парада представителей 26 команд муниципалитетов Калужской области и приглашенных команд из 8 регионов.

Новосельцев поприветствовал спортсменов от имени депутатов Законодательного Собрания, регионального отделения паралимпийского комитета. Он отметил, что география соревнований растет – среди участников появились представители Белгорода и Брянска.

"Количество участников увеличивается, в каждом районе ребята начали заниматься. Рад, что для этого создаются условия. Спасибо губернатору области Владиславу Шапше, Государственному фонду "Защитники Отечества", региональному министерству спорта и спортивной адаптивной школе “Эверест” за организацию столь значимого мероприятия. Мы смотрим на вас с гордостью. Вам не надо ничего доказывать, вы – герои! Желаю вам победы и Победы всем нам", – приводит пресс-служба слова Новосельцева.

В свою очередь, Титов отметил, что подобные встречи стали площадкой, где можно показать свои силы и возможности.

"Спасибо, что нашли возможность приехать и принять участие в соревнованиях. Желаю всем мирного неба, крепкого здоровья, ярких эмоций и удачи!" – отметил депутат Заксобрания.