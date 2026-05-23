МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Русофобские идеи, которые пропагандирует глава евродипломатии Кая Каллас, втягивают ЕС в войну с Россией, пишет издание Steigan.
"К Кае Каллас, министру иностранных дел ЕС, следует относиться не как к смелой правдолюбке, <…> а как к политической пропагандистке опасной доктрины Каллас, которая все глубже втягивает Европу в войну, перевооружение и конфронтацию. Доктрина Каллас — это вера в то, что Европа становится безопаснее при усилении конфликта с Россией. <…> Она гласит, что усиление давления всегда разумно <…> и что призывы к миру <…> это чуть ли ни предательство", — говорится в публикации.
Как утверждает издание, из-за главы евродипломатии русофобские комплексы стали ключевыми элементами политики Евросоюза.
"Проблема Каллас не в том, что она не любит Кремль <…> А в том, что она превратила исторические страхи своей страны в европейскую модель управления. <…> Нельзя допустить, чтобы опыт отношений Эстонии и России стал главным двигателем внешней политики ЕС. ЕС — это не балтийская платформа для мести. ЕС — это континентальный мирный проект, который сейчас находится под угрозой превращения в военную политическую машину", — заключают авторы статьи.
Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер Германии Герхард Шредер. На прошлой неделе Каллас высказалась против возможной кандидатуры экс-канцлера. Глава евродипломатии также допустила, что сама выступит в этом качестве на будущих потенциальных переговорах с Москвой. Но позже СМИ сообщили, что она решила отказаться от этой роли.