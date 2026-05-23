22:28 23.05.2026
Иран и Пакистан отправили США новый вариант сделки, пишут СМИ

© AP Photo / Ryan Murphy
  • Иран и Пакистан отправили США измененный вариант сделки по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке и открытию Ормузского пролива.
  • Ответ США на предложение Ирана и Пакистана ожидается до воскресенья.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Представители Ирана и Пакистана отправили США измененный вариант сделки по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке и открытию Ормузского пролива, стороны ожидают ответа Вашингтона до воскресенья, передает агентство Рейтер со ссылкой на два пакистанских источника, знакомых с ходом переговоров.
Ранее гостелерадиокомпания Ирана сообщала, что командующий армией Пакистана фельдмаршал Асим Мунир в пятницу провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Тегеране. Визит Мунира прошел на фоне активизации посреднических усилий Пакистана, направленных на снижение напряженности и продвижение диалога между Ираном и США.
"Иран и Пакистан отправили измененное соглашение США по окончанию войны и открытию Ормузского пролива... Ответ США на предложение ожидается до воскресенья", - говорится в публикации агентства.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее в интервью CBS, что Соединенные Штаты и Иран стали гораздо ближе к сделке, ситуация в переговорах улучшается с каждым днем.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
