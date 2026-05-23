США и Иран намерены объявить о соглашении в течение суток, пишет WT

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. США и Иран могут объявить о проекте мирного соглашения 24 мая, пишет The Washington Times.
"Проект предложения был согласован рано утром в субботу и, как ожидается, будет объявлен в течение 24 часов", — говорится в публикации.
Как уточняется, главные переговорщики, включая спикера иранского парламента Мохаммед-Багера Галибафа, вице-президента США Джей Ди Вэнса, спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, одобрили соглашение.
Глава Белого дома ранее заявлял, что итоговый проект не позволит Ирану получить ядерное оружие. По его словам, в результате вопрос обогащенного урана будет удовлетворительно урегулирован. Порталу Axios Трамп заявил, что шансы заключить "хорошую" сделку или "разнести Иран" составляют 50 на 50.
Как пишет Financial Times, Вашингтон и Тегеран близки к заключению соглашения о продлении перемирия на 60 дней. По словам источников, оно будет включать договоренность о постепенном возобновлении работы Ормузского пролива и обсуждении передачи США запасов высокообогащенного урана. Американцы в рамках сделки могут якобы ослабить блокаду иранских портов и согласиться на смягчение санкций и поэтапную разморозку активов ИРИ, хранящихся за рубежом.