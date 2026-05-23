Рейтинг@Mail.ru
США и Иран намерены объявить о соглашении в течение суток, пишет WT - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:12 23.05.2026 (обновлено: 23:13 23.05.2026)
США и Иран намерены объявить о соглашении в течение суток, пишет WT

Washington Times: США и Иран объявят о проекте соглашения в течение 24 часов

© AP Photo / Vahid SalemiПоврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США и Иран могут объявить о проекте мирного соглашения 24 мая.
  • Главные переговорщики, включая спикера иранского парламента Мохаммед-Багера Галибафа и вице-президента США Джей Ди Вэнса, одобрили соглашение.
  • Соглашение может включать договоренность о продлении перемирия на 60 дней и постепенном возобновлении работы Ормузского пролива.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. США и Иран могут объявить о проекте мирного соглашения 24 мая, пишет The Washington Times.
«
"Проект предложения был согласован рано утром в субботу и, как ожидается, будет объявлен в течение 24 часов", — говорится в публикации.
Госсекретарь США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел НАТО в Хельсинборге. 22 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
США и Иран достигли небольшого прогресса в переговорах, заявил Рубио
22 мая, 11:22
Как уточняется, главные переговорщики, включая спикера иранского парламента Мохаммед-Багера Галибафа, вице-президента США Джей Ди Вэнса, спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, одобрили соглашение.
Глава Белого дома ранее заявлял, что итоговый проект не позволит Ирану получить ядерное оружие. По его словам, в результате вопрос обогащенного урана будет удовлетворительно урегулирован. Порталу Axios Трамп заявил, что шансы заключить "хорошую" сделку или "разнести Иран" составляют 50 на 50.
Как пишет Financial Times, Вашингтон и Тегеран близки к заключению соглашения о продлении перемирия на 60 дней. По словам источников, оно будет включать договоренность о постепенном возобновлении работы Ормузского пролива и обсуждении передачи США запасов высокообогащенного урана. Американцы в рамках сделки могут якобы ослабить блокаду иранских портов и согласиться на смягчение санкций и поэтапную разморозку активов ИРИ, хранящихся за рубежом.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Иран настаивает на включении перемирия в Ливане в сделку с США
Вчера, 17:24
 
СШАВ миреИранДональд ТрампДжаред КушнерВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала