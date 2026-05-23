Иран не предлагал США приостановить обогащение урана, пишут СМИ - РИА Новости, 23.05.2026
19:58 23.05.2026 (обновлено: 19:59 23.05.2026)
Tasnim: Иран не предлагал США приостановить обогащение урана на десять лет

Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран не предлагал США приостановить обогащение урана, сообщения об этом в СМИ являются ложью.
  • Вопросы, касавшиеся в посланиях Ирана и США, ограничиваются пунктами о прекращении военных действий между сторонами, ядерная проблематика в посланиях не рассматривалась.
  • Власти Ирана заявляли, что на данном этапе диалога с США вопросы, связанные с иранской ядерной программой, не обсуждаются.
ТЕГЕРАН, 23 мая - РИА Новости. Иран не предлагал США приостановить обогащение урана на 10 лет, сообщения об этом в СМИ являются ложью, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.
"Осведомленный источник заявил Tasnim, что сообщение агентства Al Arabiya о том, что Иран предложил приостановить обогащение урана выше 3,6% на 10 лет, является ложью", - говорится в сообщении Tasnim.
Как пишет агентство, источник отметил, что все вопросы, которых касались в посланиях Иран и США, ограничиваются пунктами о прекращении военных действий между сторонами, в то время как ядерная проблематика в посланиях вовсе не рассматривалась.
Власти Ирана ранее заявляли, что на данном этапе диалога с США вопросы, связанные с иранской ядерной программой, не обсуждаются.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
