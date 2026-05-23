В МИД Ирана рассказали о работе с США над меморандумом

16:56 23.05.2026 (обновлено: 17:00 23.05.2026)
© AP Photo / Ryan Murphy — Флаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
  • Тегеран и Вашингтон находятся на финальном этапе работы над меморандумом о взаимопонимании, заявил Исмаил Багаи.
  • Слова официального представителя МИД Ирана приводит иранское агентство Fars.
ТЕГЕРАН, 23 мая – РИА Новости. Тегеран и Вашингтон находятся на финальном этапе работы с меморандумом, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Наша цель была разработать меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов, включающий наиболее важные вопросы, необходимые для прекращения войны, и те, которые имеют для нас основополагающее значение. В настоящее время мы завершаем работу над этим меморандумом о взаимопонимании", - заявил Багаи, его слова приводит иранское агентство Fars.
Он отметил, что ключевые пункты в этом меморандуме относятся к вопросам прекращения военного конфликта между Ираном и США, снятию морской блокады США, а также разморозке иранских зарубежных активов.
