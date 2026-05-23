Иранская армия заявила о готовности противостоять любой угрозе врагов

ТЕГЕРАН, 23 мая – РИА Новости. Армия Ирана заявила, что подготовилась к любой угрозе со стороны врагов, готова всесторонне и решительно противостоять им.
Президент США Дональд Трамп 19 мая заявил, что США могут нанести удар "в пятницу, в субботу, в воскресенье" или "в начале следующей недели".
"Вооруженные силы Ирана, особенно гордая и мужественная иранская армия, сегодня, в духе джихада, опираясь на бесценный опыт ирано-иракской войны, 12-дневной и 40-дневной войны, готовы противостоять врагам Ирана в соответствии с указаниями верховного лидера", - говорится в заявлении армии, его цитирует иранское агентство Fars.
Отмечается, что армия республики подготовилась к решительному и всестороннему противостоянию любой угрозе и агрессии со стороны "врагов" Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.