16:32 23.05.2026 (обновлено: 16:56 23.05.2026)
МИД Ирана: взгляды Тегерана и Вашингтона сблизились, чтобы разрешить разногласия

© AP Photo / Ryan Murphy — Флаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Ирана заявил о сближении взглядов Тегерана и Вашингтона.
  • По словам его представителя Исмаила Багаи, взгляды сторон сошлись в смысле возможности прийти к решению разногласий, а не в смысле достижения соглашения.
ТЕГЕРАН, 23 мая – РИА Новости. Взгляды Ирана и США сблизились, но не в смысле достижения соглашения, а для достижения решения разногласий между сторонами, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Взгляды сторон сошлись, но не в смысле достижения соглашения, а скорее в смысле возможности прийти к решению разногласий", - заявил Багаи, его цитирует иранское гостелевидение.
Он отметил, что вопрос о судоходстве в Ормузском проливе не имеет никакого отношения к США. Темы, которые затрагивают Тегеран и Вашингтон в ходе обмена посланиями, ограничиваются, по словам Багаи, вопросами снятия санкций и разморозкой иранских зарубежных активов.
"Санкции, безусловно, являются одним из вопросов, обсуждаемых в любом диалоге с США. Требование Ирана об отмене санкций четко изложено в послании. Это наша неизменная позиция", - добавил Багаи.
Он подчеркнул, что после завершения работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, на следующих этапах стороны должны провести переговоры, на которых, в свою очередь, уже будет поднят вопрос и о разблокировке зарубежных активов Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
