В Иране опровергли сообщения о закрытии воздушного пространства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В некоторых Telegram-каналах распространилась информация о закрытии Ираном воздушного пространства.
- Официальный представитель организации гражданской авиации Маджид Ахаван заявил, что полеты осуществляются согласно расписанию.
- Никаких авиационных уведомлений о закрытии воздушного пространства Ирана не выпукалось.
ИСЛАМАБАД, 23 мая - РИА Новости. Иран не закрывал воздушное пространство, полеты осуществляются согласно расписанию, заявил официальный представитель организации гражданской авиации Ирана Маджид Ахаван.
Информация о закрытии Ираном воздушного пространства распространилась в субботу в некоторых Telegram-каналах.
«
"На настоящий момент не были выпущены никакие авиационные уведомления или NOTAM о закрытии воздушного пространства страны, полеты осуществляются согласно расписанию", - приводит слова Ахавана гостелерадиокомпания Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.