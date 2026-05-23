Индонезийская ведьма обратилась к Ермаку, уличенному в магических ритуалах - РИА Новости, 23.05.2026
02:02 23.05.2026 (обновлено: 02:24 23.05.2026)
Индонезийская ведьма обратилась к Ермаку, уличенному в магических ритуалах

Индонезийская ведьма Кендари предупредила Ермака о последствиях практики магии

© REUTERS / Alina Smutko
Андрей Ермак в суде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Индонезийская практик мистических обрядов Ньи Рату Кендари заявила, что попытки использовать черную магию ради власти или устранения соперников могут обернуться тяжелыми последствиями для заказчика таких ритуалов.
  • Ньи Рату Кендари указала на распространенность традиционных мистических практик в Индонезии и предупредила о возможных негативных последствиях для тех, кто обращается к ним в политических целях.
ДЖАКАРТА, 23 мая — РИА Новости. Попытки использовать черную магию ради власти или устранения конкурентов могут обернуться тяжелыми последствиями для заказчика таких ритуалов, заявила РИА Новости индонезийская практик мистических обрядов Ньи Рату Кендари, комментируя сообщения о попытках Андрея Ермака "наводить порчу" на политических оппонентов.
Украинская прокуратура ранее сообщала, что Ермак, обвиняемый в легализации денег при строительстве элитного жилья, переписывался с человеком, который в его записной книжке обозначен как "Вероника Феншуй Офис". Бывший глава офиса Владимира Зеленского обсуждал с ней назначения разных людей на государственные должности, присылая ей даты рождения кандидатов. В Индонезии, особенно на острове Ява и Бали, до сих пор широко распространены традиционные мистические практики. В местной культуре сохраняется вера в santet (аналог порчи) и guna-guna (любовные и подчиняющие заклинания), а к услугам шаманов, гадалок и духовных наставников нередко обращаются как обычные граждане, так и политики и бизнесмены.
"В индонезийской традиции santet и guna-guna считается, что человек, пытающийся использовать черную магию ради власти или устранения соперников, в первую очередь разрушает собственную духовную защиту", - сказала Ньи Рату Кендари.
По ее словам, настоящие практики всегда смотрят на "ауру намерения": "если ритуал делается из страха, зависти или жажды контроля, это возвращается к заказчику".
Как указала практик, в Индонезии для наведения порчи часто используют ритуалы с фотографиями, волосами, землей с кладбища, кровью животных, благовониями меньян и ночными обрядами на перекрестках или у баньяновых деревьев, где, по местным поверьям, обитают духи.
"В яванской мистической традиции считается, что призванные сущности никогда не служат человеку бесплатно. Если кто-то действительно пытался обращаться к таким практикам ради политической борьбы, это может обернуться тяжелой кармой, психическими проблемами, постоянным страхом и разрушением отношений", — добавила Ньи Рату Кендари.
Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в январе сообщала в своих соцсетях, что Ермак регулярно проводит магические ритуалы. По ее словам, в 2024 году человек из эзотерической сферы рассказал ей, что "маги Ермака" жгут какие-то травы, собирают воду с умерших и делают какие-то куклы, которые он складывает в определенный сундук.
