В Хабаровске спасли девять человек при пожаре в многоэтажном доме

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая - РИА Новости. Девять человек, в том числе четверых детей, спасли при пожаре в многоэтажном доме в Хабаровске, из них четверых, включая двух детей, вывели с помощью спасустройств, сообщило ГУМЧС России по региону.

По данным ведомства, в многоэтажке на улице Тихоокеанской в Хабаровске загорелись домашние вещи на седьмом этаже.

"Из задымленного подъезда эвакуировано пять человек, в том числе двое детей. С помощью спасательных устройств пожарные вывели четверых человек, включая двоих детей", - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет, пожар ликвидирован за 26 минут, причина возгорания устанавливается, добавили в ГУМЧС.