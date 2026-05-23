10:50 23.05.2026
В Хабаровске спасли девять человек при пожаре в многоэтажном доме

Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Хабаровске при пожаре в многоэтажном доме на улице Тихоокеанской спасли девять человек, включая четверых детей.
  • Из задымленного подъезда эвакуировали пять человек, еще четверых вывели с помощью спасательных устройств.
  • Пожар ликвидировали за 26 минут, погибших и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.
ВЛАДИВОСТОК, 23 мая - РИА Новости. Девять человек, в том числе четверых детей, спасли при пожаре в многоэтажном доме в Хабаровске, из них четверых, включая двух детей, вывели с помощью спасустройств, сообщило ГУМЧС России по региону.
По данным ведомства, в многоэтажке на улице Тихоокеанской в Хабаровске загорелись домашние вещи на седьмом этаже.
"Из задымленного подъезда эвакуировано пять человек, в том числе двое детей. С помощью спасательных устройств пожарные вывели четверых человек, включая двоих детей", - говорится в сообщении.
Погибших и пострадавших нет, пожар ликвидирован за 26 минут, причина возгорания устанавливается, добавили в ГУМЧС.
В тушении задействовали 14 человек и четыре единицы техники.
