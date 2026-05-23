Бывшего замглавы СГБ Грузии заключили под стражу по делу о взятке - РИА Новости, 23.05.2026
15:25 23.05.2026
Бывшего замглавы СГБ Грузии заключили под стражу по делу о взятке

Молоток судьи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшего заместителя главы Службы государственной безопасности Грузии Левана Ахобадзе заключили под стражу.
  • Ахобадзе обвиняют в получении взятки в особо крупном размере за помощь в провозе незадекларированных 40 миллионов рублей из России.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Бывшего заместителя главы Службы государственной безопасности Грузии Левана Ахобадзе заключили под стражу по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщило местное агентство Интерпрессньюс.
В пятницу антикоррупционное агентство СГБ Грузии задержало Ахобадзе по обвинению в получении взятки в особо крупном размере за то, что он помог провезти из России незадекларированных 40 миллионов рублей.
"В качестве меры пресечения для бывшего заместителя главы Службы государственной безопасности Грузии Левана Ахобадзе избрано заключение под стражу", - говорится в публикации на сайте агентства.
Отмечается, что соответствующее решение приняла судья Тбилисского городского суда Нана Шаматавa.
Расследование ведется по подпункту "е" части 3 статьи 338 УК Грузии, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком от 11 до 15 лет. По данным следствия, Леван Ахобадзе в апреле 2024 года, занимая должность заместителя главы СГБ, узнал об изъятии на грузино-российской границе у одного из предпринимателей незадекларированных 40 миллионов российских рублей. После того как предприниматель не смог вернуть средства через официальные процедуры, Ахобадзе через посредников предложил помощь в возврате денег. В результате бизнесмену удалось вернуть изъятую сумму после уплаты предусмотренного законом десятипроцентного штрафа.
