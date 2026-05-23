Бывшего замглавы СГБ Грузии заключили под стражу по делу о взятке

Расследование ведется по подпункту "е" части 3 статьи 338 УК Грузии, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком от 11 до 15 лет. По данным следствия, Леван Ахобадзе в апреле 2024 года, занимая должность заместителя главы СГБ, узнал об изъятии на грузино-российской границе у одного из предпринимателей незадекларированных 40 миллионов российских рублей. После того как предприниматель не смог вернуть средства через официальные процедуры, Ахобадзе через посредников предложил помощь в возврате денег. В результате бизнесмену удалось вернуть изъятую сумму после уплаты предусмотренного законом десятипроцентного штрафа.