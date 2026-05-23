20:38 23.05.2026
Вагенкнехт выступила за сотрудничество с "Альтернативой для Германии"

© AP Photo / Fabrizio BenschСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сара Вагенкнехт выступила за сотрудничество с партией "Альтернатива для Германии".
  • Вагенкнехт считает, что политика бойкотирования инициатив партии "Альтернатива для Германии" и исключения какого-либо сотрудничества с ней провалилась и должна быть прекращена.
БЕРЛИН, 23 мая - РИА Новости. Политика отказа от любого сотрудничества с партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) провалилась, выборы на востоке Германии в сентябре должны привести к ликвидации такого подхода, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
"Мы должны положить конец неудавшейся политике брандмауэра (бойкотирование любых инициатив партии и исключение какого-либо сотрудничества с АдГ -ред.), пока она окончательно не разрушила демократию... Выборы на востоке должны привести к ликвидации этого брандмауэра и голосованию против сторонников несостоятельного правительства (канцлера ФРГ Фридриха - ред.) Мерца!" - написала Вагенкнехт в соцсети X.
Она пояснила, что "брандмауэр" (в буквальном смысле - противопожарная стена) на самом деле не защищает от "пожара", а разжигает его, поскольку "исключать 30 или даже 40% избирателей просто недемократично".
В сентябре 2026 года пройдут выборы в ландтаги трех федеральных земель на востоке: Саксония-Анхальт, Берлин и Мекленбург-Передняя Померания. Эксперты сходятся во мнении, что результаты этих выборов способны существенно повлиять на политический ландшафт всей страны. Согласно опросам, лидирующей политической силой на востоке является оппозиционная "Альтернатива для Германии".
