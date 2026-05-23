Вагенкнехт выступила за сотрудничество с "Альтернативой для Германии"

БЕРЛИН, 23 мая - РИА Новости. Политика отказа от любого сотрудничества с партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) провалилась, выборы на востоке Германии в сентябре должны привести к ликвидации такого подхода, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.

Она пояснила, что "брандмауэр" (в буквальном смысле - противопожарная стена) на самом деле не защищает от "пожара", а разжигает его, поскольку "исключать 30 или даже 40% избирателей просто недемократично".