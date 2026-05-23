Рейтинг@Mail.ru
АдГ потребовала отменить передачу ТЭЦ "Северного потока" Украине - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 23.05.2026 (обновлено: 15:40 23.05.2026)
АдГ потребовала отменить передачу ТЭЦ "Северного потока" Украине

АдГ потребовала сохранить ТЭЦ в Лубмине и не передавать ее Украине

© Фото : Gazprom"Северный поток" в Лубмине
Северный поток в Лубмине - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© Фото : Gazprom
"Северный поток" в Лубмине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Альтернатива для Германии" потребовала не передавать Украине ТЭЦ, работавшую на российском газе и связанную с "Северными потоками".
  • В партии отметили, что демонтаж электростанции лишит ФРГ стратегических возможностей.
БЕРЛИН, 23 мая — РИА Новости. Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) потребовала не передавать Украине ТЭЦ, работавшую на российском газе и связанную с "Северными потоками".
Немецкая компания Industriekraftwerk Greifswald GmbH ранее объявила, что демонтирует электростанцию в Лубмине в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Именно там оканчиваются оба трубопровода.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
В АдГ планируют перезапустить "Северный поток" после выборов, пишут СМИ
16 мая, 14:52
«
"Фракция АдГ в бундестаге требует сохранить теплоэлектроцентраль на площадке Лубмин", — заявил спикер партии по вопросам экономической политики Лейф-Эрик Хольм.
По его словам, Германия страдает от роста цен на энергоносители и потери рабочих мест в промышленности. На этом фоне власти хотят подарить полностью исправную ТЭЦ стране, которая могла взорвать "Северные потоки".
Лавров о желании США дешево выкупить часть Северных потоков - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
США хотят задешево выкупить часть "Северных потоков", заявил Лавров
13 мая, 08:35
«
"Правительство ФРГ справедливо планирует строительство новых газовых электростанций, а для них требуется как можно более дешевый газ. После окончания конфликта на Украине он снова может пойти по "Северному потоку". Быстрый ввод в эксплуатацию оставшейся целой нитки "Северного потока — 2" помог бы вернуть конкурентоспособность немецкой промышленности", — отметил он.
Демонтаж электростанции уничтожит стратегическую альтернативу для Берлина на многие годы вперед, добавил Хольм.
Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по расследованию взрывов, но ни разу их не получила. Как заявлял постпред в ООН Василий Небензя, этому препятствуют Вашингтон и Лондон.
Журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел собственное расследование. По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в оказании военной помощи Украине.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Берлин знал о подготовке теракта на "Северных потоках", выяснили журналисты
21 апреля, 04:25
 
В миреГерманияУкраинаРоссияГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Джо БайденСеймур ХершДания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала