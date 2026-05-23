БЕРЛИН, 23 мая — РИА Новости. Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) потребовала не передавать Украине ТЭЦ, работавшую на российском газе и связанную с "Северными потоками".

Немецкая компания Industriekraftwerk Greifswald GmbH ранее объявила, что демонтирует электростанцию в Лубмине в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Именно там оканчиваются оба трубопровода.

« "Фракция АдГ в бундестаге требует сохранить теплоэлектроцентраль на площадке Лубмин", — заявил спикер партии по вопросам экономической политики Лейф-Эрик Хольм.

По его словам, Германия страдает от роста цен на энергоносители и потери рабочих мест в промышленности. На этом фоне власти хотят подарить полностью исправную ТЭЦ стране, которая могла взорвать "Северные потоки".

« "Правительство ФРГ справедливо планирует строительство новых газовых электростанций, а для них требуется как можно более дешевый газ. После окончания конфликта на Украине он снова может пойти по "Северному потоку". Быстрый ввод в эксплуатацию оставшейся целой нитки "Северного потока — 2" помог бы вернуть конкурентоспособность немецкой промышленности", — отметил он.

Демонтаж электростанции уничтожит стратегическую альтернативу для Берлина на многие годы вперед, добавил Хольм.

Теракты на российских экспортных газопроводах " Северный поток " и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.

Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по расследованию взрывов, но ни разу их не получила. Как заявлял постпред в ООН Василий Небензя, этому препятствуют Вашингтон и Лондон.