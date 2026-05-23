14:58 23.05.2026
В секторе Газа пять полицейских погибли при израильском ударе

© AP Photo / Abdel Kareem HanaДым на месте израильского удара в секторе Газа
Дым на месте израильского удара в секторе Газа
БЕЙРУТ, 23 мая — РИА Новости. Палестинские полицейские погибли в результате израильского удара по району Тувам на северо-западе сектора Газа, передает ливанский телеканал Al Mayadeen.
"Пять человек погибли при израильском обстреле, целью которого стали сотрудники полиции в районе Тувам на северо-западе сектора Газа", — передает телеканал.
За период конфликта между движением ХАМАС и Израилем с 7 октября 2023 года погибли свыше 70 тысяч палестинцев, более 170 тысяч - ранены. По данным израильской стороны, по меньшей мере 1,2 тысячи граждан еврейского государства стали жертвами войны. По оценкам региональных и международных структур, восстановление фактически полностью разрушенного анклава займет около десяти лет и потребует порядка 70 миллиардов долларов.
