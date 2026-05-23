Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Гавайях произошло землетрясение магнитудой 5,9.
- Очаг землетрясения залегал на глубине 24,5 км и находился в 12 км к югу от населенного пункта Хонауно-Напупу.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Гавайях в США, сообщила Геологическая служба США (USGS).
По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 10.46 мск в 12 километрах к югу от населенного пункта Хонауно-Напупу с населением около 2,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 24,5 километра.
Данные о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.
Крупные землетрясения в мире в 2025 году
2 сентября 2025, 14:15