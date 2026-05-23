Гарбузов: инвесторы узнали о реализации проектов в Москве через программы

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Бизнес-семинар "Земельные участки от города для бизнеса: реализация масштабных инвестиционных проектов, особенности комплексного развития территорий (КРТ), проекты по созданию мест приложения труда" был проведен в столице, заявил министр московского правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что при создании строительных и инвестпроектов необходимо подготовить маршрут действий – например, выяснить, какие документы нужно готовить, в какой последовательности проходить процедуры и на что обратить внимание.

"Городские сервисы сегодня дают возможность пройти значительную часть этих этапов в цифровом виде и более прозрачно отслеживать статус обращений, но эффективность во многом зависит от качества подготовки со стороны заявителя. В нашем бизнес-семинаре мы сделали акцент на прикладных инструментах, чтобы предприниматели могли точнее планировать сроки, снизить риски и получить ответы напрямую от профильных ведомств", — добавил Гарбузов, чьи слова приводит пресс-служба московского ДИПП.

Участники семинара узнали, какие меры поддержки действуют в Москве, а также о практических подходах к старту проектов на площадках.

По словам министра столичного правительства, главы департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислава Овчинского, проекты комплексного развития территорий помогают эффективно использовать их, привлекать туда инвестиции и вовлекать в экономический оборот. Столица проводит торги по КРТ свыше пяти лет. В них могут участвовать различные заинтересованные компании. Сейчас на аукционы выставлены четыре площадки КРТ, расположенные в районах Теплый Стан (ЮЗАО), Внуково (НАО), Марьино (ЮВАО), Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное (ЮАО).

В свою очередь, замначальника управления организации и проведения торгов департамента города Москвы по конкурентной политике Сергей Наседкин подчеркнул, что бизнесмены могут получить право реализации масштабного инвестпроекта или комплексного проекта развития территории в результате городских торгов. Список лотов доступен на инвестпортале города, а данные о них находятся в разделе "Торги Москвы".

Событие состоялось в формате открытого диалога: после выступлений участники смогли задать вопросы и обсудить с представителями профильных структур актуальные вопросы. Встреча прошла на площадке Дома русского бильярда "Москва" в рамках серии тематических мероприятий для бизнеса. Там же 25 мая состоится встреча на тему "На экспорт: инструменты поддержки экспортноориентированных компаний. Зачем нужен Стандарт общественного капитала бизнеса?".

Данные об участии, а также материалы и записи прошедших семинаров доступны на инвестпортале Москвы.