Одноклубника Роналду признали лучшим игроком сезона в Саудовской Аравии

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Нападающий "Аль-Насра" Жуан Феликс признан лучшим игроком прошедшего сезона чемпионата Саудовской Аравии по футболу, сообщается на странице турнира в соцсети Х.
В минувшем сезоне, который стал для него первым за клуб, Феликс забил 20 мячей и отдал 13 результативных передач.
По итогам первенства "Аль-Наср", за который также выступает его партнер по сборной Португалии Криштиану Роналду, впервые с 2019 года стал чемпионом Саудовской Аравии.