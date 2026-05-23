Одноклубника Роналду признали лучшим игроком сезона в Саудовской Аравии - РИА Новости Спорт, 23.05.2026
09:54 23.05.2026 (обновлено: 11:36 23.05.2026)
Одноклубника Роналду признали лучшим игроком сезона в Саудовской Аравии

Одноклубник Роналду Феликс признан лучшим футболистом сезона в Саудовской Аравии

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Нападающий "Аль-Насра" Жуан Феликс признан лучшим игроком прошедшего сезона чемпионата Саудовской Аравии по футболу, сообщается на странице турнира в соцсети Х.
В минувшем сезоне, который стал для него первым за клуб, Феликс забил 20 мячей и отдал 13 результативных передач.
По итогам первенства "Аль-Наср", за который также выступает его партнер по сборной Португалии Криштиану Роналду, впервые с 2019 года стал чемпионом Саудовской Аравии.
Феликсу 26 лет, до этого он представлял португальскую "Бенфику", испанские "Атлетико" и "Барселону", английский "Челси" и итальянский "Милан". За национальную команду он провел 52 матча и забил 12 мячей.
