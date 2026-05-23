Сергеева вызвали в сборную России по футболу вместо больного Воробьева

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Нападающий московского "Динамо" Иван Сергеев заменил форварда столичного "Локомотива" Дмитрия Воробьева в заявке сборной России по футболу на товарищеские матчи в мае и июне, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).