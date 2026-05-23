Женский футбольный клуб из КНДР выиграл азиатскую Лигу чемпионов

СЕУЛ, 23 мая - РИА Новости. Женский футбольный клуб из КНДР "Нэкохян" победил японскую команду "Токио Верди Белеза" в финале женской Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК).
Встреча, прошедшая в южнокорейском Сувоне, завершилась со счетом 1:0. Мяч на 44-й минуте забила капитан команды Ким Гён Ён. С четырьмя мячами она поделила первое место в списке бомбардиров турнира с австралийской нападающей "Мельбурн Сити" Холли Макнамара и была признана самым ценным игроком Лиги чемпионов.
"Мы очень усердно тренировались в тяжелых условиях, и именно поэтому смогли забить решающий мяч сегодня. Это был великий момент, потому что мы победили сильную команду из Японии. Я очень счастлива принести радость нашему народу и хочу разделить это с ним", - заявила Ким Ген Ен в телеинтервью после матча, которое приводит Рёнхап.
Ранее в полуфинале Лиги чемпионов клуб из КНДР обыграл южнокорейский "Сувон" со счетом 2:1. Эта встреча стала первой для женских клубов из двух стран, прошедшей на территории Южной Кореи.
Женская Лига чемпионов АФК проводится с сезона-2024/25. Первым победителем соревнования стала китайская команда "Ухань". Как сообщает агентство Рёнхап, за победу в турнире "Нэкохян" получил призовые в размере 1 миллиона долларов.