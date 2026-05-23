Рейтинг@Mail.ru
Женский футбольный клуб из КНДР выиграл азиатскую Лигу чемпионов - РИА Новости Спорт, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:06 23.05.2026
Женский футбольный клуб из КНДР выиграл азиатскую Лигу чемпионов

Женский футбольный клуб из КНДР выиграл азиатскую ЛЧ и заработал $1 млн

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
СЕУЛ, 23 мая - РИА Новости. Женский футбольный клуб из КНДР "Нэкохян" победил японскую команду "Токио Верди Белеза" в финале женской Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК).
Встреча, прошедшая в южнокорейском Сувоне, завершилась со счетом 1:0. Мяч на 44-й минуте забила капитан команды Ким Гён Ён. С четырьмя мячами она поделила первое место в списке бомбардиров турнира с австралийской нападающей "Мельбурн Сити" Холли Макнамара и была признана самым ценным игроком Лиги чемпионов.
«
"Мы очень усердно тренировались в тяжелых условиях, и именно поэтому смогли забить решающий мяч сегодня. Это был великий момент, потому что мы победили сильную команду из Японии. Я очень счастлива принести радость нашему народу и хочу разделить это с ним", - заявила Ким Ген Ен в телеинтервью после матча, которое приводит Рёнхап.
Ранее в полуфинале Лиги чемпионов клуб из КНДР обыграл южнокорейский "Сувон" со счетом 2:1. Эта встреча стала первой для женских клубов из двух стран, прошедшей на территории Южной Кореи.
Женская Лига чемпионов АФК проводится с сезона-2024/25. Первым победителем соревнования стала китайская команда "Ухань". Как сообщает агентство Рёнхап, за победу в турнире "Нэкохян" получил призовые в размере 1 миллиона долларов.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Матч КНДР и Южной Кореи станет прецедентом для обменов, считает эксперт
21 мая, 08:52
 
ФутболСпортКНДРЯпонияЮжная Корея
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Урал
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ротор
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    103
    92
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Интер М
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Пиза
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Атлетик Бильбао
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Барселона
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Севилья
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Осасуна
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала