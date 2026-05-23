Кирьяков включил двух иностранцев в тройку лучших игроков сезона в России

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости, Олег Богатов. Алексей Батраков из московского "Локомотива", Джон Кордоба из "Краснодара" и Луис Энрике из петербургского "Зенита" являются лучшими футболистами прошедшего сезона чемпионата России, заявил РИА Новости бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков.

Батракову 20 лет. В завершившемся сезоне он принял участие в 28 матчах РПЛ, в которых забил 13 мячей и сделал 10 голевых передач. 33-летний колумбиец Кордоба с 17 голами в 28 играх стал лучшим бомбардиром чемпионата России. В активе 25-летнего Энрике 6 мячей и 3 передачи в 28 встречах.