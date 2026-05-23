Кирьяков включил двух иностранцев в тройку лучших игроков сезона в России
10:55 23.05.2026 (обновлено: 11:35 23.05.2026)
Кирьяков включил двух иностранцев в тройку лучших игроков сезона в России

Кирьяков назвал Батракова, Кордобу и Луиса Энрике лучшими игроками сезона в РПЛ

  • Алексей Батраков из "Локомотива", Джон Кордоба из "Краснодара" и Луис Энрике из "Зенита" стали лучшими игроками прошедшего сезона в РПЛ по мнению Сергея Кирьякова.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости, Олег Богатов. Алексей Батраков из московского "Локомотива", Джон Кордоба из "Краснодара" и Луис Энрике из петербургского "Зенита" являются лучшими футболистами прошедшего сезона чемпионата России, заявил РИА Новости бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков.
Победителем чемпионата России стал "Зенит", "Краснодар" занял второе место, бронзовые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) завоевали железнодорожники.
"Если говорить о тройке лучших игроков сезона, то это Алексей Батраков, Джон Кордоба и Луис Энрике", - сказал Кирьяков.
"Лучший тренер сезона - тот, кто выиграл чемпионат России. Сергей Семак. Тот, кто побеждает, тот автоматически становится лучшим", - добавил собеседник агентства.
Батракову 20 лет. В завершившемся сезоне он принял участие в 28 матчах РПЛ, в которых забил 13 мячей и сделал 10 голевых передач. 33-летний колумбиец Кордоба с 17 голами в 28 играх стал лучшим бомбардиром чемпионата России. В активе 25-летнего Энрике 6 мячей и 3 передачи в 28 встречах.
